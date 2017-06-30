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Неблагополучные семьи в Беларуси будет контролировать спецгруппа

30.06.2017 - 10:09

Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют механизм защиты прав детей в неблагополучных семьях. В стране создается специальная межведомственная группа, которая займется контролем ситуаци, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда вначале, специалистам придется разработать порядок мониторинга, другими словами, ответить на вопрос: каким образом он будет осуществляться. О результатах своей работы им придется сообщать напрямую в Совет Министров. Предоставлять подобную информацию обяжут и чиновников на местах. Координировать работу будет заместитель премьер-министра Василий Жарко.

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