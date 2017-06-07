новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Недаром у нас в стране даётся целых 3 года мамочке, чтобы она уделяла ребёнку время. И инвестировала в него любовь»

07.06.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Что подразумевает настоящая любовь к ребёнку, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Недаром у нас в стране даётся целых три года мамочке, чтобы она уделяла своему ребёнку время. И инвестировала в него любовь. Что такое любовь?

Многие думают, что любовь – это, когда всё прекрасно, когда всё хорошо, когда кругом цветы и всё, вообще, прелестно.

На самом деле, любовь – это огромные трудности, которые мы преодолеваем сами, прежде всего, в себе, и пытаемся не нести, не навязывать их своим детям. То есть, если мы не нарушаем вот этот закон свободы воли, тогда жизнь сама расставляет всё на свои места. И тогда нам остаётся просто инвестировать любовь. Но какую любовь? Преодолевая себя, мы отдаём всё самое лучшее детям. Не свои какие-то некорректности и то, что мы не доработали в себе. 

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что делать, если ребёнка обижают в школе: «Не будет же папа всё время бегать и разбираться»
«Важно, когда родители не мешают, а помогают». Как подготовить ребёнка к садику и школе?
«Зависает тот, кто слаб». Как оторвать ребёнка от компьютера и телефона?
«Хуже приходится детям, которых баловали. У них потом более серьёзные жизненные уроки, чем у недолюбленных»
«Если ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать – это уже невроз навязчивых состояний»
Развод родителей: почему их ребёнок становится «старашечкой», а в новых семьях дети менее успешны в жизни?
Как на ребёнке сказываются скандалы в семье: «В лучшем случае, это – невроз»
«Что делают мамы и это неправильно: берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него»
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru