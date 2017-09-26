Недели Германии в Беларуси пройдут с 22 сентября по 31 октября

Недели Германии в Беларуси пройдут с 22 по 31 октября. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Катрин Островски, руководитель отдела прессы Посольства Германии в Беларуси.
Недели Германии в Беларуси пройдут с 22 по 31 октября. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Катрин Островски, руководитель отдела прессы Посольства Германии в Беларуси.
|Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными
|Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве
|Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей
|В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества
|Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека
|Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений
|В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
|Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне