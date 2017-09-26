новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Недели Германии в Беларуси пройдут с 22 сентября по 31 октября

26.09.2017 - 11:19

Недели Германии в Беларуси пройдут с 22 по 31 октября. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Катрин Островски, руководитель отдела прессы Посольства Германии в Беларуси.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными
Председатель администрации немецкого Баутцена: Надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными
Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве
Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве
Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей
Беларусь предлагает Германии создать совместное производство электромобилей
В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества
В Минске 1 июня после перерыва начал работать белорусско-германский совет делового сотрудничества
Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека
Депутаты Бундестага: Германия приветствует принятие Беларусью национального плана по правам человека
Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений
Беларусь – это интересная площадка для инвестиций: немецкие и белорусские парламентарии настроены на интенсификацию отношений
В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
В Минске 13 октября пройдет заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям
Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне
Камерный любительский хор из Минска «Спеў Белай Русі» выступил в Кельне
Все новости по теме Беларусь-Германия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru