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Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы

09.10.2017 - 10:24

Новости Беларуси. Повышение престижа семьи и укрепление семейных ценностей – ее главные цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в ближайшие 7 дней главные женщины в жизни каждого человека будут окружены особым вниманием. В рамках недели пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения Орденом матери. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.

Виктория Криштафович, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Витебска:
У нас объявлен фотоконкурс, который называется «Мая сям’я – маё багацце». Желающие принять участие будут загружать свои фотографии своих семей с кратким описанием в социальные сети. Мы объявим интернет-голосование, по итогам которого будут выявлены 3 призовых места.

Также объявлен фестиваль, приуроченный ко Дню матери, который называется «Наши таланты». Фестиваль будет проходить в 3 этапа. Будут представлены музыкальные номера, творческие, танцевальные.

Женщин, которые обретают материнское счастье, в Беларуси с каждым годом становится все больше. Растет и число многодетных матерей. Более 8500 белорусок удостоены высокой государственной награды – Ордена Матери. В нашей стране его вручают женщинам, воспитывающих 5 и более детей.
 

Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы

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