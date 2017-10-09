Неделя спорта. Выпуск за 8 октября

|Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ
|Метатель молота Павел Борейша и тяжелоатлетка Дарья Наумова стали серебряными призерами Всемирной универсиады
|Молодые надежды на медали: сборная Беларуси по тяжелой атлетике готовится к Олимпиаде в Токио
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|Кубок Беларуси по тяжелой атлетике стартовал 3 марта: участие принимают около 200 спортсменов
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