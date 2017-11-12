"Неделя спорта" за 12.11.2017

|Белорусские теннисистки подвели итоги своего выступления в Кубке Федерации
|Академия тенниса. Как тренируются и на кого хотят быть похожими будущие звезды белорусского тенниса – репортаж СТВ
|Василевский о женской сборной Беларуси по теннису: «Это единый сплоченный кулак, который может разгромить любого соперника»
|«Соболенко играет в мощный теннис. Она может войти в ТОП-10 в следующем году»
|Почему Эдуард Дубров произвел замену в парном поединке финала Кубка Федерации?
|«Наши игроки моложе американок, немного не хватило опыта»: подводим итоги Кубка Федерации с Александром Василевским
|«Наконец-то мы в элите и очень достойно сыграли»: Александр Василевский об участии Беларуси в Fed Cup
|«Мы очень достойно сопротивлялись сборной США»: тренер Василевский об игре белорусских теннисисток на Кубке Федераций