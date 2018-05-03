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«Недопустимо, чтобы ребёнок играл в планшет в плохо освещённой комнате, либо лёжа»

03.05.2018 - 15:33

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
На самом деле, наверное, бесполезно нам вспоминать правила? Например, 20 минут ребёнку посмотреть мультик?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Вы знаете, я не пренебрегаю этим. Я очень много времени уделяю, если ко мне приходит пациент-ребёнок, разговору с родителями и с ребёнком. Потому что, действительно – очень просто дать ребёнку планшет и сказать: занимайся этим, обучающей игрой или ещё что-то.

Ирина Ромбальская:
Уже есть дети, которые в 1,5 года...

Галина Ситник:
Это, конечно, неправильно. Безусловно, нельзя говорить о том, что ребёнок не должен пользоваться этими устройствами.

Конечно, должен, это – современный мир.

Но роль родителя – ограничить время использования этого устройства и, конечно, научить соблюдать правильное расстояние до устройства и правильное освещение. Ни в коем случае недопустимо, чтобы ребёнок играл в планшет в тёмном помещении, находясь в плохо освещённой комнате, либо лёжа.

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