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Неизвестные напали на автобусную колонну в Южном Судане: убиты 6 человек, более 10 ранены

03.08.2017 - 16:01

Новости Судана. В пригороде Южного Судана неизвестные напали на автобусную колонну. Убиты 6 человек. Среди них – четверо гражданских и двое военных. Более 10 местных жителей получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло недалеко от полицейского контрольно-пропускного пункта на автостраде. Это одна из самых оживленных трасс – ежедневно здесь проезжает огромное количество автомобилей. Полиция занимается расследованием. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Неизвестные напали на автобусную колонну в Южном Судане: убиты 6 человек, более 10 ранены

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