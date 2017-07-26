Неизвестные плеснули кислотой в лица двух парней на востоке Лондона

Новости Великобритании. На востоке Лондона совершено нападение на двух молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На оживленной улице Роман-роуд неизвестные плеснули им в лицо кислотой.

Парни в панике забежали в первый попавшийся магазин с криками о помощи. Продавец вызвал медиков, а до их приезда помогал промывать водой обожженные участки кожи. Однако это не принесло результатов.

По прибытию врачи диагностировали у пострадавших ожоги ног и лица и увезли их в больницу. Полиция ведет расследование инцидента.