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Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из парков Сан-Франциско: ранены 3 человека

04.08.2017 - 09:40

Новости США. В одном из парков американского Сан-Франциско неизвестный подстрелил трех человек. Услышав звуки стрельбы в зоне отдыха, посетители решили, что запускают фейерверк. Когда стало ясно, что происходит на самом деле, началась паника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди врассыпную кинулись от места происшествия. Кто-то не растерялся и вызвал полицию и скорую. Медики констатировали у троих пострадавших огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. Нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Сейчас его разыскивают.

Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из парков Сан-Франциско: ранены 3 человека

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