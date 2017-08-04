Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из парков Сан-Франциско: ранены 3 человека

Новости США. В одном из парков американского Сан-Франциско неизвестный подстрелил трех человек. Услышав звуки стрельбы в зоне отдыха, посетители решили, что запускают фейерверк. Когда стало ясно, что происходит на самом деле, началась паника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди врассыпную кинулись от места происшествия. Кто-то не растерялся и вызвал полицию и скорую. Медики констатировали у троих пострадавших огнестрельные ранения. Их доставили в больницу. Нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Сейчас его разыскивают.