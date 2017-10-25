Неизвестный открыл стрельбу в университете Луизианы: два студента погибли

Новости США. Неизвестный открыл огонь в университете города Грамблинг штата Луизиана. Погибли два студента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам злоумышленник после стрельбы скрылся, сейчас его ищет полиция.

По предварительным данным, к трагедии привел спор молодых людей. В последние годы таким жестоким способом в США все чаще пытаются решить даже мелкие конфликты. Только в этом месяце и только в университетах произошло несколько подобных инцидентов.

Но самый страшный массовый расстрел в истории США случился в начале октября в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по толпе людей из окна гостиницы. Жертвами смертельной атаки стали около 60 человек, свыше 500 получили ранения.