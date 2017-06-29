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Некоторые фотографии посмотришь – прямо мурашки по коже: на Кургане Славы появились стенды, посвященные операции «Багратион»

29.06.2017 - 19:27

Новости Беларуси. Стенды, посвященные операции «Багратион», появились на Кургане Славы. На них размещена информация о ходе военных действий, военачальниках и героях освобождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На открытие выставки пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и участников Международного молодежного профсоюзного форума.

Андрей Крент, участник Молодежного профсоюзного форума:
Бывал в прошлом году на Кургане Славы. Вижу, что развитие идет, обновление. Понятно, что происходит, и это символично в предверии дня независимости. Некоторые фотографии посмотришь – прямо мурашки по коже идут от того, что происходило.

Но это забывается, поэтому это очень правильно, чтобы актуализировалось и главное, чтобы это не повторилось.

Мемориальный комплекс «Курган славы» скоро станет местом основных мероприятий, посвященных освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.

3 июля здесь возложат цветы, почтят героев.

Некоторые фотографии посмотришь – прямо мурашки по коже: на Кургане Славы появились стенды, посвященные операции «Багратион»

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