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«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону

06.11.2021 - 15:02

Новости Беларуси. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников. Об этом заявил Президент, посещая Оршанскую городскую центральную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высказался Президент и о кадровом вопросе в сфере здравоохранения. Есть определенная нехватка специалистов. В основном – узкой направленности. Например, анестезиологов. На их подготовку государство тратит большие деньги, сами будущие врачи образование могут получать бесплатно, а после уезжают за границу. Александр Лукашенко поручил Минздраву рассмотреть варианты решения проблемы. К слову, главврач Орши – анестезиолог. Он и провел экскурсию по клинике, а после Президент в 18-й раз направился в красную зону. Под нее здесь выделили один корпус, четыре из пяти этажей заполнены.

– Как вы здесь?
– Ничего, держимся.

 –У вас свободны эти койки?
– Сейчас есть женщина больная, 72 года, находится в реанимационном отделении.
– С 3 ноября?
– Да.
– Сразу сюда?
– Сразу сюда. Она поступала сразу в приемное отделение, ее привезла скорая.

– Как у вас настроение?
– Рабочее.
– Говорите, чего не хватает? Медсестра всегда знает, что чего-то не хватает.
– Все у нас есть.

– Выздоравливайте!
– Александр Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь. Мы за вас. Спасибо, Александр Григорьевич, хоть мы вас увидели настоящего.
– Живой я.
– Живой, да.
– А то некоторые пишут, что двойник приходит.
– Да ну. Нас, пенсионеров, этим не возьмешь.
– Я знаю.

После Президент пообщался с сотрудниками клиники. Они попросили провести техническое дооснащение больницы. Глава государства обещал посодействовать. Позже Александр Лукашенко поехал на Оршанский мясоконсервный комбинат. Глава государства решил устроить незапланированную инспекцию традиционно проблемного предприятия.

Лукашенко о зарплатах врачей: COVID уйдет, надо сохранить этот уровень. Если удастся 2500, вообще отлично (подробнее здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко
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ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии

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Всемирная организация здравоохранения выразила тревогу в связи ростом распространения коронавируса в Европе. Там заявили, что число случаев заболевания приближается к рекордному уровню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Только на прошлой неделе COVID-19 заразились почти 2 миллиона европейцев. Это 60 % всех случаев в мире. Согласно последним данным, количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за неделю. В ВОЗ считают одной из главных причин такого быстрого распространения болезни недостаточный уровень вакцинации. Привито меньше половины населения.  

Хуже всего положение в странах Балтии и на Балканах. Изменить ситуацию может только социальная ответственность, когда каждый поймет, что прививку сделать необходимо. Потому что, как заявили во Всемирной организации здравоохранения, сейчас Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии.  