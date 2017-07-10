новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть свои посольства в Беларуси

10.07.2017 - 21:15

Новости Беларуси. Внешняя политика, развитие промышленной кооперации, экспортные возможности и международная безопасность. Эти и другие вопросы обсуждают белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались в Минске на ежегодную встречу в Академии управления при Президенте.

Это дает возможность дипломатам что называется «сверить часы», то есть определить план действий на предстоящий период. Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед руководителями загранучреждений – продвигать белорусскую продукцию на зарубежные рынки.

Виктор Ших, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австралийском союзе и Новой Зеландии (по совместительству):
На месте, встречаясь с высокопоставленными представителями министерств и ведомств, имея возможность поставить напрямую конкретные вопросы, поделиться проблемами, найти решение – это, конечно, очень способствует и облегчает работу и посольства, и в том числе позволяет и нам расставить акценты и

привлечь больший интерес наших экспортеров в данном случае к австралийскому рынку.

Сегодня Беларусь имеет около 60 диппредставительств за рубежом. Их количество может измениться: сейчас рассматривается возможность открытия новых загранучреждений в перспективных для нашей страны государствах. Как заявили в МИД, некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть свои посольства в Беларуси.

Некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть свои посольства в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Владимир Макей на «Дне белорусской вышиванки»: я в детстве носил аналогичную рубашку ручной работы, которую мама делала
Владимир Макей на «Дне белорусской вышиванки»: я в детстве носил аналогичную рубашку ручной работы, которую мама делала
Второй Дипломатический турнир по теннису прошел в Минске
Второй Дипломатический турнир по теннису прошел в Минске
Молодые дипломаты Беларуси и России заключили меморандум о сотрудничестве
Молодые дипломаты Беларуси и России заключили меморандум о сотрудничестве
«Сегодня тяжело представить, что все министерство – чуть более 10 человек». История белорусской дипломатии в лицах и фактах
«Сегодня тяжело представить, что все министерство – чуть более 10 человек». История белорусской дипломатии в лицах и фактах
Владимир Макей: мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения конфликтов
Владимир Макей: мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения конфликтов
Конференция «Минский диалог»
Владимир Макей: Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами
К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске
К 25-летию суверенной дипломатии: конференция «Минский диалог» пройдет 19 мая в Минске
МИД Беларуси презентовал новый логотип
МИД Беларуси презентовал новый логотип
Все новости по теме МИД Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru