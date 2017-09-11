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«Нельзя давать никакие медикаменты»: как помочь пострадавшим в ДТП?

11.09.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Что можно, а что нельзя делать, помогая людям, попавшим в автоаварию, рассказали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Существует несколько вариантов развития событий. Могут быть легко пострадавшие пациенты, которых, в первую очередь, необходимо убрать с проезжей части, обеспечив, тем самым, их безопасность.

Успокоить, обработать незначительные травмы, ссадины.


Чего ни в коем случае нельзя делать при ДТП?

Евгений Юдаков:
При ДТП ни в коем случае нельзя пытаться достать из автомобиля зажатых пострадавших. Также, если пациента выбросило из машины, либо  это – сбитый пешеход, – нельзя его двигать до приезда медработников. 

Также, в случае травм, полученных в ДТП, нельзя давать никакие медикаменты.

Правда, кое-что, всё-таки, можно сделать: если Вы видите какое-то наружное кровотечение, то его необходимо остановить до приезда медиков.

Теледоктор. «Скорая помощь»

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