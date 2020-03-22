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«Нельзя превращаться в откормленных гусей, понимаете?» Анонс программы «Неделя»

22.03.2020 - 15:07

Новости Беларуси. Тема готовности Беларуси к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом стала одной из главных программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

О чем еще расскажут журналисты СТВ? Подробнее в видеоматериале.

Итак, информационные итоги недели смотрите 22 марта в вечернем эфире СТВ в 19:30.

Люди в материале: нет
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Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?

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Пожилые люди часто говорят, что жизнь постепенно проходит мимо них. Они сидят дома, смотрят телевизор, читают книги, занимаются огородом на даче или в деревне и могут отрешиться от мира. 

Студенты и школьники часто жалуются, что жизнь проходит мимо них, пока они занимаются учёбой. А взрослые люди утверждают, что пока они работают, жизнь пролетает. 

Из всего этого можно сделать вывод – жизнь всегда проходит мимо, если только сознательно не обращать на неё внимание. Чтобы потренироваться в этом навыке, предлагаем вам присмотреться к этим снимкам и понять, что там не так (если сразу не заметите, ищите подсказки на вторых фото). 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Фото: reddit.com/user/moramarc 

Фото: reddit.com/user/moramarc 

Фото: pikabu.ru / Deathman 

Фото: pikabu.ru / Deathman 

Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Кстати, ранее мы показывали несколько фотографий, где самое интересное было на заднем плане (смотреть здесь). 