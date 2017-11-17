﻿ «Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»

17.11.2017 - 23:23

Новости Беларуси. Как потребителю, покупая продукцию у ремесленника, проверить то, что тот сам сделал товар, обсуждалив программе «Открытый разговор».

Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области:
Вот это – тоже очень прекрасный механизм, который пока ещё не учтён, и он должен быть, наверное, саморегулирующимся. То есть, должна быть какая-то идентификация.

Мы, у себя в профсоюзе, разработали, допустим, бэйджи.

Нельзя придумать ещё какой-то новый контролирующий орган, который будет ходить и проверять: сам ты эту ложечку сделал деревянную или купил в Китае. Поэтому проще это отдать ремесленным цехам. У нас нет ещё пока ремесленных цехов, ремесленных палат. Но, я думаю, мы придём к этому.

Ремесленники: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ремесленник: «Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей?»
Ремесленник во время работы получил травму: её считают бытовой или производственной?
«Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности?
Как ремесленнику вывезти товар за рубеж: «Наш профсоюз занимается этими вопросами. Списочно всё оформляется»
Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»
Могут ли заставить идти на корпоратив?
«Под угрозой увольнения заставляют посещать столовую комбината, где торговая наценка, как у ресторана – 140%»
Могут ли заставить соблюдать дресс-код на работе?
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru