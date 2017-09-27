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«Неман» и «Гомель» сыграют в финале Кубка Салея

27.09.2017 - 15:16

Новости Беларуси. 26 сентября оба клуба в ответных полуфинальных матчах уступили, но задел, который был создан в первых играх, позволил им шагнуть дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненцы проиграли на домашнем льду минской «Юности», однако по сумме двух встреч парни Михаила Захарова выйти вперед так и не смогли.

Аналогичная ситуация сложилась и в паре «Динамо-Молодечно» – «Гомель». Бело-синие перед родной публикой в грязь не ударили – 3:1, но неделю назад на берегах Сожа «рыси» оформили викторию с более крупным счетом.

«Неман» и «Гомель» сыграют в финале Кубка Салея

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