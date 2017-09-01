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«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов

01.09.2017 - 21:27

Новости Беларуси. Гродненский «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов накануне опять встречался со швейцарском «Цугом». Второй матч вновь завершился не в пользу белорусского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дважды команда Сергея Пушкова вела в счете (шайбы на счету Левши и Лисичкина), но каждый раз позволяла противнику отыграться. Ничья в основное время. Победы «Цуг» добился в серии буллитов – 3:2.

После трех туров в активе «Немана» три набранных очка. Уже 2 сентября гродненцы проведут очередной матч. В Вене команда под управлением Сергея Пушкова сыграет с хоккеистами местных «Кэпиталс».

«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов

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