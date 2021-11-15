Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения
Александр Лукашенко для разрешения кризиса предложил вывезти беженцев из Ближнего Востока, которые собрались на границах, в Мюнхен. Это стало темой бурного обсуждения множества экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как прокомментировал эту идею известный немецкий политолог Александ Рар.
Известный политолог высказал это мнение в ток-шоу «60 минут», в котором принимает участие и наш обозреватель Григорий Азаренок.
Александр Рар, политолог (Германия):
Я думаю, что в Германии действительно ситуация немножко меняется. Я вам объективно хочу сказать. В том плане, что люди и политики готовы все-таки пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям все-таки вывезти из приграничной зоны в Германию, в Европейский союз. Проблема в том, что в Европейском союзе по этому поводу нет общего мнения, потому что, как мы видим, и Польша, и Великобритания, наоборот, наращивает конфликт.
Читайте также:
Есть вода, молоко, хлеб, мясо, консервы. Белорусы продолжают поставлять гуманитарную помощь беженцам
«Тяжелая военная техника за забором наготове». Что происходит на пункте пропуска «Брузги», куда отправились тысячи беженцев?
Орда: международное право чётко регламентирует, что и как должны делать с беженцами, но Польша его не соблюдает
Вадим Боровик о Польше: «Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жёсткий режим»
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А не кажется ли вам, что любое действие Запада играет на руку нашему Президенту?
Вадим Боровик, политолог:
Мне нравится, что и наш Президент, и руководство, и официальный Минск не бравируют. Мы действуем спокойно, понимаем, что сегодня отдельные политики чиркают спичкой на пороховой бочке. На кону безопасность всего региона, и они могут поджечь регион, может быть и третья мировая война. Никогда не думали, что кто-то будет в Донбассе воевать. Когда-то смотрели новости, что-то там на Балканах происходит, казалось, не начнется – началось. Сегодня мы должны быть максимально ответственными, бдительными и осторожными. Потому что идет провокация в Черном море. Афганистан – талибы там, дестабилизация. Кавказ, Россия. И здесь. И поэтому они могут одновременно спровоцировать несколько военных операций, растягивающих силы Российской Федерации. Что можно сделать?
Я люблю предлагать, но это делать надо аккуратно. Необязательно, чтобы это первые лица высказывали. Но надо обозначить, какие европейские столицы в первые минуты пересечения белорусской границы будут уничтожены стратегическим вооружением. Просто обозначить, что не дай бог здесь у кого-то в голове возникнет мысль восстановить Речь Посполитую или, не дай бог, начать военную операцию в Беларуси… Никто не будет заниматься региональным конфликтом. Региональный конфликт не получится. И самое главное, не здесь, в Европе, а мы будем всплывать в Кубе, в Карибском море. Всплывут российские подводные лодки. И Лондон… Ткого острова больше не будет. Они должны знать, что здесь мы не допустим никакой войны. Поэтому нашим польским «друзьям» надо успокоиться. Первой Варшава будет под ударом. И Прибалтика. Атомная станция у вас на границе. Не дай бог военный конфликт – Прибалтика в первую очередь пострадает. Поэтому должны успокоиться. И слова «война», «движение границ в Европе» они должны забыть навсегда.
Касательно беженцев [отношения к беженцам – прим. ред.]. Ну, это преступники. Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жесткий режим. Сегодня вы проходили до машины или до метро, пять минут – и вы уже промерзли немножко. А женщины, детки семь дней, больше недели там лежат в этом холоде. Один раз они их ограбили, забрав у них страну, безопасность, мирное небо, и эти люди сегодня второй раз ограблены. Их позвали, а сегодня заставляют мерзнуть на границе.
Читайте также:
Сергей Шуманский о польских силовиках на границе: слепят камеру и никаких других признаков жизни не подают, просто стоят
Николай Щекин: обстановка на границе свидетельствует, что все идет в русле новой объявленной холодной войны Европы против нас
«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?