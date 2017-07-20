Необязательно получать высшее образование, чтобы получать достойную заработную плату: в Беларуси начался прием в ССУЗы

Новости Беларуси. Приемная кампания в ССУЗы стартовала 20 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выбор у абитуриентов около 100 специальностей. Получить профессию в 2017 году предлагают и по нескольким новым направлениям. Например, операционная деятельность в логистике или обслуживание низкотемпературной техники. Подать документы можно как на бюджет, так и на платную форму обучения. Воспользоваться этой возможностью могут и люди с высшим образованием.