Необычно чистый для июля воздух в Минске благодаря неустойчивой погоде

Новости Беларуси. Воздух в Минске сейчас стал чище, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посвежело в городе благодаря надоевшей минчанам неустойчивой погоде.

Именно сочетание ветра, дождя и прохлады резко понизило уровень формальдегидов и приземного озона.

Обычно в июле этих веществ в воздухе больше в два, а то и в три раза. Сейчас можно гулять без риска для здоровья даже по самым промышленным местам Заводского района.

Богдана Козерук, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского гидрометеоцентра:

Если наступит жаркая, сухая погода, то ситуация ухудшится, это вполне закономерно. Увеличится концентрация формальдегида и приземного озона, а если уменьшаться осадки, то увеличится запыленность воздуха.