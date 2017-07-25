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Необычно чистый для июля воздух в Минске благодаря неустойчивой погоде

25.07.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Воздух в Минске сейчас стал чище, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посвежело в городе благодаря надоевшей минчанам неустойчивой погоде.

Именно сочетание ветра, дождя и прохлады резко понизило уровень формальдегидов и приземного озона.

Обычно в июле этих веществ в воздухе больше в два, а то и в три раза. Сейчас можно гулять без риска для здоровья даже по самым промышленным местам Заводского района.

Богдана Козерук, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского гидрометеоцентра:
Если наступит жаркая, сухая погода, то ситуация ухудшится, это вполне закономерно. Увеличится концентрация формальдегида и приземного озона, а если уменьшаться осадки, то увеличится запыленность воздуха.

Необычно чистый для июля воздух в Минске благодаря неустойчивой погоде

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