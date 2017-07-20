новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец

20.07.2017 - 10:21

Новости Украины. Оператор крана из украинского Запорожья собирает удивительных деревянных роботов. Для создания первой тройки понадобилось более 1700 составных частей. Ушло на это у мастера 18 месяцев свободного от основной работы времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина утверждает – он не использует никаких чертежей: дизайн всех деталей придумывает непосредственно во время работы. Хотел бы собирать металлические модели – делится мастер, однако квартира слишком мала для таких проектов.

Необычное хобби: деревянных роботов собирает украинец
Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Фото. Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Фото. Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Фото. Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья
Фото. Деревянных роботов собирает житель украинского Запорожья

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта
«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта
Что такое сапсёрфинг и насколько он популярен в Беларуси?
Мощная энергетика в хрупких женских руках: как создается «Шоу барабанщиц» в Минске
Мощная энергетика в хрупких женских руках: как создается «Шоу барабанщиц» в Минске
Скалолазание
Скалолазание – лучшее сочетание развития тела, души, мышления и борьбы со стрессом
Дизайнер Екатерина Тикота собрала коллекцию из 1832 старинных пуговиц
Американец с 1999 года вяжет свитера с изображением городов, в которых побывал
Американец с 1999 года вяжет свитера с изображением городов, в которых побывал: в коллекции – более сотни кофт
Маски
Автор карнавальных масок Екатерина Шарай – о своем увлечении и секретах создания работ
Игорь Аринич, художник-купюрье
Картины из денег: белорусский художник Игорь Аринич нашел оригинальное применение советским купюрам
Все новости по теме Хобби
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru