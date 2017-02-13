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Неоновые огни над Гомеле: в городе над Сожем прошел фестиваль световых шоу

13.02.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Гомель в неоновых огнях. Фестиваль световых шоу собрал на берегах Сожа коллективы из Беларуси, Евросоюза, России и Украины. Творческий марафон второй год подряд знакомит белорусов с таким направлением как led-шоу. Симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники – сегодня модное направление в творчестве. 

Led-шоу в прямом смысле слова яркий пример того, как технологии меняют нашу жизнь. Светодиоды, контроллеры, чипы, платы управления – все это позволяет артисту создать на сцене абсолютно новые образы и заставить нас по-другому посмотреть на возможности света.

Извечная борьба света и тьмы – как бесконечный лейтмотив всего перфоманса.

Сергей Захарчук, участник фестиваля:
Дополнительные возможности за счет того, что в темноте можно создавать какие-то иллюзии. Изменение формы тела, формы артиста самого. Это расширяет поле деятельности.

Свет меняет все. Будь то легендарная лунная дорожка Майкла Джексона или зажигательная «Калинка-малинка». В диодном сиянии все как в первый раз.

Доминика Павлова, участник фестиваля (Латвия):
В Гомеле в первый раз. Сцена шикарная. Удивлена. В Латвии такого нет. Такого освещения на такой высоте.

Виктория Иванова, участник фестиваля:
Это популярно. Это альтернатива фаер-шоу, потому что фаер-шоу может крутиться только на улице. А световое шоу, неоновое шоу крутится везде – и на улице, и в здании. Оно набирает популярность, обороты. Это очень интересно и очень красиво.

Несмотря на то, что гомельскому фестивалю всего два года, форум уже стал крупным международным событием. В этот раз пришлось даже ограничить количество участников гала-концерта. Не было недостатка и в желающих увидеть огненное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неоновые огни над Гомеле: в городе над Сожем прошел фестиваль световых шоу

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