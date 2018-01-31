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Непогода в Беларуси: 203 населенных пункта были обесточены за минувшие сутки

31.01.2018 - 12:04

Новости Беларуси. Непогода и сильный ветер в Беларуси не прошли без последствий.

По информации МЧС, в некоторых уголках страны были зафиксированы порывы ветра до 21 метра в секунду. Такая скорость ветра была отмечена в Любанском районе.

Из-за порывов такой силы была повреждена кровля котельной ГУО «Паличинский УПК ДС-СШ». Никто не пострадал.

В «Белэнерго» отметили, что за минувшие сутки нарушалось электроснабжение в 203 населенных пунктов. Неполадки оперативно устранили.

Ветреная погода все еще сохраняется – здесь подробнее.

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