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Непридуманные новогодние истории на улицах Минска. Репортаж СТВ

29.12.2017 - 23:12

Новости Беларуси. Новый год – время чудес, и они происходят рядом с нами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неожиданные встречи, новая любовь и знакомства. Непридуманные новогодние истории на улицах Минска.

Подробнее в сюжете.

Непридуманные новогодние истории на улицах Минска. Репортаж СТВ

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