Непридуманные новогодние истории на улицах Минска. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Новый год – время чудес, и они происходят рядом с нами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неожиданные встречи, новая любовь и знакомства. Непридуманные новогодние истории на улицах Минска.
Подробнее в сюжете.
Новости Беларуси. Новый год – время чудес, и они происходят рядом с нами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неожиданные встречи, новая любовь и знакомства. Непридуманные новогодние истории на улицах Минска.
Подробнее в сюжете.
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