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Нервные клетки восстанавливаются! Белорусские учёные разработали методику ускоренного восстановления нервных клеток

25.09.2017 - 11:52

Нервные клетки не восстанавливаются! Многие из нас настолько привыкли к крылатому выражению, что воспринимают его как непреложную истину. На самом деле это миф, который опровергнут научными исследованиями.

Белорусские учёные пошли ещё дальше и разработали методику ускоренного восстановления нервных клеток. Благодаря новой области исследований – генной терапии – процесс может проходить в 2,3,4 и даже 5 раз быстрее, чем раньше.

Ускоренное восстановление нервных клеток поможет в лечении нейродегенеративных напастей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения во всём мире только людей с болезнью Альцгеймера насчитывается почти 48 миллионов. И статистика роста заболевания удручает. Но прежде чем методика начнёт использоваться в медицине пройдёт ещё как минимум  5-7 лет.

Генная терапия оказалась действенна и в области лечения раковых заболеваний. Учёные стали уверенно говорить о том, что лекарство от чумы 21 века на стадии изучения и исследования. 

Однако уже на данном этапе исследований генную терапию можно назвать прорывом в науке и медицине. Ведь «золотых пилюль» от таких заболеваний до этого времени не было. А теперь у многих людей и их близких появился шанс на здоровую счастливую жизнь.

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