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Несанкционированная уличная акция в Минске 25 марта не нашла поддержки в обществе

25.03.2017 - 19:56

Новости Беларуси. У тех, кто называет себя белорусской оппозицией, сегодня снова не получилось.

Немногочисленные и к ним примкнувшие попытались собраться у Академии наук.

Зачем? Наверняка,  совсем не ради празднования Дня воли. А чтобы устроить привычную провокацию по давно отработанному сценарию. Или попросту снова что называется нарваться. Однако, уже к середине дня интернет пестрил совсем другими заголовками и сообщениями, в основном на открытых форумах. Вот лишь некоторые из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий_Федотов:
Оппы, вы кроме жыве Беларусь можете что? Она и без вас жила и будет жить. А хоть что-то по делу слабо?

id326737761:
Послушайте хотите митинговать у себя митингуйте, или еще где, а я хочу спокойно гулять, как раньше по городу со своей семьей

тальвег:
Ну и кто мешал белачырвонабелым змагарам высказать своё недовольство и провести шествие по согласованному с властями маршруту?

kabantoldanger:
Наша оппозиция не состоятельна. Никакой народной поддержки.

kaktus-12345:
Статкевич наверно дома под веник забился и дрожит

Еще накануне организаторы уличной акции отказались от заявок на ее проведение. Равно как и от варианта, предложенного столичной мэрией, провести мероприятие в районе площади Бангалор.

При этом продолжая призывать людей выйти на улицу, что по сути грубейшее нарушение закона.

Немногочисленные уличные акции прошли также в областных центрах страны. В Гродно, Бресте, Гомеле и Витебске с собравшимися общались представители местной власти.

Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе.

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