Несмотря на морозную погоду, белорусские метатели разыграли Кубок страны в в спорткомплексе «Стайки»

Новости Беларуси. Белорусские метатели разыграли Кубок Беларуси в трех дисциплинах. Несмотря на зимнюю погоду, дело происходило на открытом воздухе – в спорткомплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».