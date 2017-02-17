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Несмотря на морозную погоду, белорусские метатели разыграли Кубок страны в в спорткомплексе «Стайки»

17.02.2017 - 09:19

Новости Беларуси. Белорусские метатели разыграли Кубок Беларуси в трех дисциплинах. Несмотря на зимнюю погоду, дело происходило на открытом воздухе – в спорткомплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на морозную погоду, белорусские метатели разыграли Кубок страны в в спорткомплексе «Стайки»

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