новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Несмотря на победу над «Кёрмендом», БК «Цмоки-Минск» потеряли шансы на плей-офф Кубка ФИБА

20.01.2017 - 09:34

Новости Беларуси. Выиграли матч, но потеряли шансы на выход в плей-офф. Таков итог пятого тура группового этапа еврокубка ФИБА для баскетболистов минских «Цмоков».

Накануне «драконы» на своей площадке принимали венгров из клуба «Кёрменд». Выездное свидание с оппонентом сложилось для минчан неудачно. А вот дома удалось взять реванш. До заключительной четверти команды шли вровень. А к середине четвертой 10-минутки парни Игоря Грищука запаслись двузначным перевесом. Гости предприняли попытку настигнуть минчан, но безуспешно. «Цмоки» взяли верх – 91 на 84.

Александр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):
На 100% нужна была эта победа, очень сильно, потому что не хватало. Шесть подряд поражений. Поставленную задачу выполнили, выиграли, чтобы доказать, что мы готовы побеждать, сражаться на этом уровне, проходить дальше.

В заключительном туре группового этапа «Цмоки» 25 января сыграют дома с баскетболистами французского «Нантера». Впрочем, турнирного значения эта игра иметь уже не будет. Минчане лишились шансов занять в группе место выше третьего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный матч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд: «Олимпия» победила «Цмоки» – 61:56
Чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд: «Олимпия» победила «Цмоки» – 61:56
Баскетбольный матч
БК «Цмоки-Минск» в рамках Единой лиги ВТБ дома разгромно уступил московскому ЦСКА
Результаты матчей
Лидеры женского чемпионата Беларуси по баскетболу – «Горизонт» против «Цмоков» – провели очный поединок 21 декабря
Баскетбольный матч
БК «Цмоки-Минск» в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА уступил венгерскому «Керменду» – 90:74
Баскетбольный матч
БК «Цмоки-Минск» с победы стартовал на втором этапе Кубка ФИБА
Евробаскет-2017: первый матч белорусской женской сборной 16 июня с Италией
Евробаскет-2017: первый матч белорусской женской сборной 16 июня с Италией
Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к решающему матчу за выход на Евро-2017
Женская сборная Беларуси по баскетболу готовится к решающему матчу за выход на Евро-2017
Новый сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги начался 3 ноября
Новый сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги начался 3 ноября: за трофей борются 74 команды
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru