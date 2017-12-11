﻿ «Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных

11.12.2017 - 20:04

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Если Вам надо было бы писать критическую статью в ожидании съезда учёных, от чего бы Вы хотели предостеречь? Что не должно произойти?

Сергей Дубовик, главный редактор газеты «Навука»:
Конечно же, от тех ошибок, которые уже были сделаны раньше. В частности, я бы хотел лично обратить внимание на определённую систему поощрений, которая, в принципе, существует. У нас учёные регулярно получают ордена, медали, грамоты. Но я хотел бы, чтобы она была расширена усилиями учёных, чтобы на местах тоже была эта система в институтах.

Есть какие-то денежные средства, есть за что – пожалуйста, поощрили.

Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку, но чтобы человек был заметен, чтобы его труд был виден. Как я вижу результат съезда, как медийщик, как журналист – я бы хотел, чтобы общество узнало больше о науке и поняло широту охвата. Ведь наука окружает нас везде: новые автобусы – это наука, наша вкусная еда – белорусская наука, чистая вода – это всё наука, достижения учёных.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наука в Беларуси: «Что происходит»
Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»
«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»
Марзалюк о внедрении разработок учёных в производство: «Усё залежыць ад таго, хто кіруе, наколькі ён зацікаўлены»
«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Национальная академия наук Беларуси
Проект стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040» предложен к обсуждению на сайте НАН
Петр Никитенко
Более 2,5 тыс. участников: II съезд ученых Национальной академии наук пройдёт в Беларуси
Все новости по теме Белорусская наука
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru