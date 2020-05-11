Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси на три дня
Новости Беларуси. Это был всего лишь намек на лето. В Беларуси на три дня объявлен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 мая по северо-западу страны грозы, а 12-го начинаем утепляться: ожидается резкое изменение погоды. На большей части страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Дискомфорт добавит и сильный порывистый ветер.
Синоптики предупреждают о больших разбежках в температурах вплоть до заморозков.
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В Беларуси пройдут сильные дожди, грозы, ночью возможны заморозки
Новости Беларуси. Непривычно для мая. Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня на большей части страны пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом. В отдельных районах выпадут сильные осадки. Днем по юго-востоку возможны грозы. В некоторых районах – сильный порывистый ветер.
Влияние оказывают атмосферные фронты Западной Европы. Максимальная температура воздуха днем будет до + 11 градусов, по юго-востоку до +18, местами по Гомельской и Могилевской областям – до +19-22°C.