новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Невестин Камень: необычный памятник природы в Ошмянском районе помогает обрести семейное счастье

23.08.2017 - 13:29

Неподалёку от деревни Огородники Ошмянского района Гродненской области можно найти уникальный памятник природы – Невестин Камень. Местные верят: валун обладает магической силой и помогает обрести семейное счастье.

На дне оврага, в окружении его, вулкан занимает почётное центральное место. Когда он точно здесь появился, сказать сложно. Но известно: прибыл чудо-камень в белорусские края издалека.

Сегодня к Невестиному Камню съезжаются девушки и женщины со всех уголков Беларуси. Каждая верит: этот природный волшебник исполняет желания. Если хорошо попросить, валун поможет найти спутника жизни, или поспособствует рождению в семье долгожданного ребёнка.

Чудодейственную силу Ошмянскому валуну приписывают во многом красивым легендам, которые местные жители передают из уст в уста.

Есть поверье, что одна женщина никак не могла забеременеть. Супруг страшно сердился и вот пошла девица куда глаза глядят и увидела волшебный камень, который и помог осуществить мечту.

Другая легенда воспевает молодую девушку, которая бросилась за своим любимым, по имени Ромб, утонувшем в глубоком рву.

К каменному символу любви девушки из ближайших деревень обязательно приходят накануне свадьбы, чтобы попросить счастливой семейной доли.

Чтобы задуманное у Невестиного Камня обязательно исполнилось, главное в это искренне верить и тогда женское счастье, непременно, найдёт к вам дорогу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Клад внутри скульптуры обнаружил гродненский скульптор во время реставрации бронзовой лягушки-путешественницы
Клад внутри скульптуры обнаружил гродненский скульптор во время реставрации бронзовой лягушки-путешественницы
Церковь Святой Троицы (Гервяты)
Костёл Святой Троицы в Гервятах: маленькая Швейцария, белорусский Нотр-Дам, образец неоготики
Военный самолёт СУ-24
В канун 70-летия Великой Победы Минобороны передало в Зельвенский мемориальный комплекс военный самолёт СУ-24
Дом Ростоцких
Деревня Дольная Рута: здесь Адам Мицкевич переживал тяжелые времена своей жизни
Старинный костел в деревне
Деревня Дуды: здесь сохранился костел, которому более 2 веков
Гродно
Гродненская область – регион, в котором даже самые несбыточные идеи осуществляются и распространяются по всей Беларуси
Церковь в деревне
Деревня Докудово (Лидский район, Гродненская область)
церковь в деревне
Деревня Гудевичи (Мостовский район, Гродненская область, Республика Беларусь)
Все новости по теме Достопримечательности Гродненской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru