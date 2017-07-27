новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Невестин камень» пополнит список историко-культурных ценностей Беларуси

27.07.2017 - 10:10

Новости Беларуси. Нематериальное наследие. Традиция чествования валуна, который в народе получил название «Невестин камень», пополнит список историко-культурных ценностей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам 74-тонный гигант находится на территории Ошмянской возвышенности и буквально окружен легендами. Так, по одной из них, валун появился на месте глубокого рва, куда вслед за утонувшим любимым бросилась его невеста.

Согласно другому преданию, под камнем похоронена монашка, которая молилась за благополучие влюбленных пар. Потому на протяжении долгих лет к «Невестиному камню» приходят перед свадьбой, чтобы попросить о счастливой семейной жизни.

«Невестин камень» пополнит список историко-культурных ценностей Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Согласно завещанию: прах Марии Магдалены Радзивилл привезли из Швейцарии в Беларусь спустя 72 года
Согласно завещанию: прах Марии Магдалены Радзивилл привезли из Швейцарии в Беларусь спустя 72 года
Забота о старине в современном мире: кто и зачем в Беларуси возрождает памятники истории и архитектуры
Забота о старине в современном мире: кто и зачем в Беларуси возрождает памятники истории и архитектуры
Белорусская игра «Кота печь» может пополнить список историко-культурных ценностей страны
Белорусская игра «Кота печь» может пополнить список историко-культурных ценностей страны
Знаток национального костюма Александр Духновская в программе «Большой завтрак»
Знаток национального костюма Александр Духновская в программе «Большой завтрак»
«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма
«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма
20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фесте
20 тысяч верующих соберутся на Будсловском фэсте
Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори
Беларусь XVI века: в Национальной библиотеке представили факсимильные карты Джованни Вавассори
Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Все новости по теме Историко-культурные ценности Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru