Новости Беларуси. Нематериальное наследие. Традиция чествования валуна, который в народе получил название «Невестин камень», пополнит список историко-культурных ценностей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам 74-тонный гигант находится на территории Ошмянской возвышенности и буквально окружен легендами. Так, по одной из них, валун появился на месте глубокого рва, куда вслед за утонувшим любимым бросилась его невеста.

Согласно другому преданию, под камнем похоронена монашка, которая молилась за благополучие влюбленных пар. Потому на протяжении долгих лет к «Невестиному камню» приходят перед свадьбой, чтобы попросить о счастливой семейной жизни.