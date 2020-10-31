«Невозможно остаться безучастным в происходящем». Как прошёл автопробег «За единую Беларусь» от Минска до Гродно
Новости Беларуси. Гродно 31 октября стал центром патриотического движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь встречали участников республиканского автопробега «За единую Беларусь».
В колонне под государственной символикой – сотни неравнодушных людей. Целыми семьями на своих автомобилях они готовы в любую погоду субботнего уикенда проехать полстраны, чтобы эффектно и красиво заявить о том, что для них важно – мир и порядок в своей независимой Беларуси.
Почти 300 километров пути, посещение знаковых и священных мест, солдатская каша и удивительная атмосфера праздника – все это в репортаже Галины Буро.
Десятки километров в пути под одним флагом и с одной идеей – сохранить мир. Путь колонна начала рано утром из Минска. Многие прибыли на место встречи задолго до старта вместе с друзьями и целыми семьями. Например, супруги Свинобаевы, их три сыночка и две дочки. И все с одним желанием – спокойно жить и безопасно гулять с детьми по улице.
«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «За единую Беларусь» снова проходит в стране
По маршруту из столицы – Раков, Воложин, Ивье, Лида, Щучин, Скидель. По пути хвост патриотической колонны заметно рос, то и дело присоединялись неравнодушные автолюбители со всей страны, чтобы провезти эту эстафету единства и любви к родине до самого западного города Беларуси – Гродно.
Возле сердца!
«Любимую не отдают» из динамика, автотюнинг в цветах родной символики, флаги, улыбки и атмосфера праздника возле Кургана Славы. А еще то тепло, которое можно почувствовать только дома с поддержкой даже абсолютно незнакомых людей.
Одна из добрых женщин нам на дорожку испекла вот такой замечательный кекс – красивый, видно, что сделан с душой. Сказала: «Ребята, кушайте, это вам на здоровье, езжайте, хорошей вам дороги. Передайте всем от нас, от простых женщин, что мы все за единую Беларусь, чтобы у нас было все хорошо».
Станислав Яскевич участвует в автопробегах с первого дня. Говорит, что с каждым разом все больше людей к ним подключаются, потому что видят – свою позицию отстаивать нестрашно. А еще это возможность путешествовать по своей красивой стране.
Невозможно остаться безучастным в происходящем. Мы же те самые белорусы, мы же те самые мирные люди, мы те, кто несет добро, мир, благополучие. Мы хотим работать, мы хотим спокойно трудиться, растить детей, чтобы на нашей земле росли цветы, чтобы было все здорово у всех.
Галина Буро, корреспондент:
Автопробег «За единую Беларусь» стал уже настоящей традицией выходного дня. А ведь по сути мероприятие родилось спонтанно, неожиданным образом объединило вокруг себя сотни единомышленников, которые подружились. И в честь этой дружбы, мира и спокойствия в нашей стране они высадили аллею у Кургана Славы.
Деревья как символ жизни. Красноречивое послание белорусам помнить о своих корнях, о том, что предки потом и кровью строили для них красивую страну, которую ни в коем случае нельзя потерять. Чтить чужой труд участники пробега учат и своих детей. И трудиться самим – юные патриоты тоже помогали в закладке аллеи.
Я за то, чтобы наша страна была единой, любимой каждым нашим жителем, чтобы мы любили то место, где мы родились, сейчас живем. Я считаю, что надо воспитывать патриотов с малых, как говорится, ногтей.
Сотни километров позади, но на лицах ни тени усталости. А вот солдатская каша на осеннем свежем воздухе пришлась кстати.
Очень вкусно. В данный момент у моих детей есть абсолютно все, чтобы строить свою жизнь так, как они хотят. У них есть все – возможности, у них есть желания.
Трудности только закаляют участников автопробега, они еще больше уверены, что на верном пути. Еще одна точка на карте – Вечный огонь в Парке имени Жилибера. Здесь находится братская могила воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Участница мирного марша в Минске: дочь говорит, что революцию делают молодые, потому что старые думают о последствиях
Новости Беларуси. Несколько десятков белорусов с государственными флагами прошли по самому центру Минска от площади Независимости до площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти люди не скрывают свое лицо за экстремистскими страницами в соцсетях. Спокойствие, безопасность и порядок в своем городе готовы отстаивать до конца и только цивилизованными способами. Вот и маршрут выбрали символичный: к месту общей памяти о том недалеком прошлом, в котором белорусы пережили немало лишений и потерь.
Здесь за мир, здесь нет ни одного человека, который плохо бы относился даже к белорусам, о которых сейчас говорят «оппозиция», «БЧБ» и тому подобное. Это те же наши родненькие белорусы, которые с нами жили, с нами росли, это наши дети, где-то наши бабушки, дедушки – наши люди. И хочется консолидировать общество, объединить, напомнить, что мы белорусы, напомнить про наше отечество, про то, что наш народ белорусский, русский – мы одни.
Определенных результатов добилась эта методичка. Очень большой раскол по стране прошел, даже внутри семей. И когда мне дочь говорит, что революцию делают молодые, потому что старые думают о последствиях, я говорю: что же в этом плохого, что мы думаем о том, что будет после этой революции? Правильно, мы же пережили, мы пережили уже не единожды и разрушения наших стран.
Я вообще патриот своей страны, я люблю свою страну. Конечно, не со всем где-то мы можем быть согласны, но мы понимаем, под какую гибридную войну попала наша страна. И на самом деле я за то, чтобы мы были патриотами. Пускай нас будет больше, поэтому приходите на такой марш.
Сразу несколько поколений минчан возложили цветы к монументу Победы. К подобным патриотическим марафонам может подключиться каждый, и не только в Минске.