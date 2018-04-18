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«Нейтральный по цвету, стойкий и быстрый»: делаем офисный макияж

18.04.2018 - 22:01

Новости Беларуси. Как может выглядеть офисный макияж, показали в программе «Большой завтрак».

Наталья Елизарова, визажист:
Первое, что важно – сдержанность и количество нанесённого продукта на лицо. Нейтральный по цвету он должен быть. Стойкий – с утра до вечера держаться. И – быстрый в исполнении.

Начало любого макияжа – увлажняющий крем.

Не пропускайте этот этап, даже если вы очень торопитесь.

Наталья Елизарова:
Тональный крем лучше всего подбирать на водной основе. CC-крем или BB-крем. Тональные крема на водной основе дают очень тонкое покрытие и дополнительно увлажняют кожу.

Обратите внимание – веки и шею мы тоже слегка тонируем.

И ещё один нюанс – в офисном макияже неуместны мерцающие текстуры, поэтому старайтесь использовать тональное средство без них.

Наталья Елизарова:
Лучше выбирать тональное средство на пару тонов светлее, чем ваша кожа.

Лишний блеск убираем минеральной пудрой.

Наталья Елизарова:
Если ваше лицо в течение дня начинает блестеть, пудру мы используем 2-3 раза. В остальное время пользуемся матирующими салфетками. Далее идет корректор под глаза.

Его лучше покупать вот в таких упаковочках, которые идут с такой кистью.

Они – светоотражающие, и тогда не подчеркивают никаких морщин.

Наносим корректор только вот в эту впадинку, где темно. Больше он нигде нам не нужен. 

Лишней текстуры не должно быть.

Далее – брови. Сейчас модная тенденция: брови должны быть светлые, летящие, воздушные. Поэтому достаточно простроить их карандашиком и прочесать гелем.

Кстати, если вы считаете, что от природы у вас слишком тёмные брови – возьмите гель на пару тонов светлее.

Наталья Елизарова:
Для того, чтобы макияж был стойким, мы используем кремовые тени.

Потому что сухие тени в течение дня могут осыпаться.

Важный момент: если при выходе на улицу у вас слезятся глаза, или от компьютера слезятся глаза – это часто очень бывает. Тогда мы не затрагиваем макияжем нижнее веко и используем водостойкую тушь.

Чтобы ресницы выглядели густыми, не поленитесь проработать межресничный ряд карандашом. Обратите внимание – мы не рисуем стрелку в классическом виде, а лишь прорисовываем тончайшую линию максимально близко к ресницам.

Наталья Елизарова:
Светлым водостойким карандашом высветляем слизистую глаза.

Карандаш выбираем бежевого тона, ни в коем случае, не белый. И обязательно – водостойкий.

Этот приём сделает глаза больше.

Маленький лайфхак: чтобы тушь не отпечатывалась, начинайте прокрашивать ею сначала нижние ресницы. И не накладывайте несколько слоёв.

Наталья Елизарова:
Один слой достаточно. И даже можно использовать коричневую тушь. Для офисного макияжа не нужна сильная коррекция лица, достаточно просто освежить её бронзером и румянами.

Бронзер мы наносим в это место, под скулу.

И распределяем по периметру всего лица.

Важно затронуть бронзером крылья носа.

Румяна мы наносим вот сюда.

Хайлайтер в офисном макияже не уместен. Но его, тем не менее, можно использовать.

В уголках глаз, на спинке носа и по самому краешку верхней губы.

Это придаёт свежесть образу.

Главное правило – не переборщить. Это тот случай, когда хайлайтер не должен быть заметным. Последний штрих – увлажняющая помада нейтрального цвета.

И вот – наш макияж для офиса готов!

Наталья Елизарова:
Дорогие девушки! Если ваше отражение вас будет радовать в зеркале, то любая работа вам будет по плечу. Но помните, что самое лучшее украшение – это блеск в глазах и улыбка, которая никогда не добавит морщин.

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