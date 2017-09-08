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Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»

08.09.2017 - 13:29

Новости Беларуси. Скульптурную композицию «Беларусам замежжа» открыли в Минске. Она символизирует укрепление независимости Беларуси и движение вперед. В основе колесо – один из древнейших славянских символов. Памятный знак словно говорит, что белорусы едины, даже если их разделяют страны и континенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Гэта сімвал сонейка. І я вельмі ўдзячны таму, што з адкрыццём гэтага помніка зноў заззяла сонейка і над Мінскам. Па-другое, месца, у якім гэты помнік усталяваны, гэта таксама тое месца, з якога пайшоў наш горад. Гэта сімвал нашага аб’яднання. Тых, хто жыве тут, на радзіме, і тых, хто жыве за яе межамі.

Установили памятный знак на берегу Свислочи. Место было выбрано неслучайно. Именно здесь археологи нашли древнее колесо, возраст которого – около тысячи лет.

Открытие композиции приурочено к 500-летию белорусского книгопечатания и юбилею Минска – уже 9 сентября столице исполнится 950 лет.

Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»

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