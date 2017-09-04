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Нежелательных для въезда в Австралию персон будут отслеживать в аэропортах еще по пути на континент

04.09.2017 - 09:44

Новости Австралии. Австралия будет останавливать потенциально опасных лиц в транзитных аэропортах. Это значит, что офицеры-координаторы в крупнейших воздушных гаванях мира, например, Дубая, Куала-Лумпура, Джакарты и Сеула будут отсеивать нежелательных для въезда в Австралию персон: террористов, педофилов, участников преступных группировок и наркокурьеров. То есть такие граждане даже не смогут приблизиться к Зеленому континенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрийское правительство ужесточило законы и правила въезда и иммиграции под напором пользующихся сейчас популярностью крайне правых групп и националистов.

Нежелательных для въезда в Австралию персон будут отслеживать в аэропортах еще по пути на континент

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