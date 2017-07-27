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Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых

27.07.2017 - 13:36

Нежные, трогательные и невероятно красивые. Эти маленькие модели ещё только-только появились на свет. 

Но именно они, как никто, способны передать свои естественные чувства.  И как же можно не умилиться, глядя на этих ангелочков. 

Съёмка новорождённых – жанр хоть и новый, но уже популярный среди молодых родителей. Да и фотографы с удовольствием осваивают новое ремесло.

Тогда же Ольга Разумовская решила освоить мастерство съёмки новорождённых. Профессиональные навыки перенимала у именитых фотографов России и Великобритании.  

Ценный опыт уже сегодня помогает Ольге Разумовской в работе с малышами. Профессиональный фотограф точно знает, как поймать улыбку малыша и расположить к себе кроху.  

Первые мгновения из жизни малышей – приятные и трогательные воспоминания, которые навсегда останутся на фотокарточках.

Сохранить на память самые первые дни жизни ангелочка, для фотографа – задача ответственная и непростая. А потому их работа можно назвать поистине ювелирной.

А потому их работа можно назвать поистине ювелирной.

Глядя на эти уникальные кадры невозможно оставаться равнодушным.

 

 

 

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