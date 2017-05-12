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Никита Ефремов: «Не уверен, что фаталист. Хотя, теория относительности заставляет об этом задуматься»

12.05.2017 - 00:36

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мне очень понравилось Ваше высказывание о том, что Вы всё время задумываетесь о том: «Я ли принимаю решения?» Вы не ответили для себя ещё на этот вопрос? Это Ваши решения? Или, всё-таки, Вы – фаталист?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Не уверен, что фаталист. Хотя, теория относительности Эйнштейна заставляет об этом задуматься. То есть, если время – это тоже такая измеряемая, так скажем, вещь. С другой стороны, учёные говорят, что мозг принимает какие-то решения за 30 секунд до, то есть, есть понятие дежа вю. Я думаю, что это очень не исследованная ещё область. И там вера, религия, и потом дарвиновская какая-то вещь. То есть, всё время всё сталкивается. Не знаю. Сейчас, мне кажется, мы на каком-то другом пороге. То есть, всё равно, эволюция-то не останавливается. Всё-таки, очень, конечно, всё зависит от меня, как я всё делаю. А, с другой стороны, я это сделал и уже этого не изменить. Это – такая тонкая грань.

Это, как вот, если – есть картина «Апофеоз войны», где огромное количество черепов.

Вот это – прошлое. И ты свои настоящим можешь, либо не меняя ничего, докладывать туда черепа, либо попытаться что-то поменять. Но, изначально, она, всё равно, уже есть. Мы сейчас с Вами говорим – всё же уже, я не могу переответить. То есть, вот фатализм, а, с другой стороны, могу сейчас там встать и прекратить.  Или наоборот. Это – такие сложные фундаментальные вопросы, я не смогу на это быстро ответить. Всё-таки, философы борются над ними, а я тут вон сижу.

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