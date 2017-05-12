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Никита Ефремов о дедушке: «Поговорил бы о профессии. Хотя, у него, наверное, не было бы времени»

12.05.2017 - 00:36

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вам, наверное, не очень нравятся вопросы, когда интересуются семьёй.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Да, пожалуйста. Я уже все ответы придумал.

Ответственность… Но я задам такой вопрос, который очень часто задаю педагогам или, скажем, просто учёным. Потому что сейчас совершенно по-разному развиваются мнения о том, из чего, в итоге, состоит человек: из того, что в него заложено сразу, генетически, или от среды, в которой он воспитан.

Никита Ефремов:
Думаю, что это примерно равноценно, всё-таки. Конечно, если бы я жил во Франции, я говорил бы по-французски, и мел бы какой-то менталитет… Куча примеров ребят, которые воспитывались в Америке и, всё равно, имеют некий другой менталитет.

И, если б человек воспитывался волком, тоже бы имел какие-то волчьи привычки.

А с другой стороны, мы никогда до конца не знаем, сколько всего в нас заложено. Может быть, мы используем только процентов 5 – так и есть в принципе.

Я статью читал, что 70% – гены. Знаете, когда смотришь на Вас – какие-то голос, повадка… Сложно уйти от ощущения того, что Вы очень похожи на Олега Николаевича.

Никита Ефремов:
Да. Надо, наверное, уходить. Но что делать…

Если б у Вас была возможность поговорить… Я знаю, что вот Олег Николаевич ушёл…

Никита Ефремов:
Мне было 12 лет. Это 2000-ый год был.

Вот, если бы сейчас была возможность поговорить. Вы бы говорили о профессии? Или, скажем, о семье, о чём-то личном?

Никита Ефремов:
Я думаю, что о профессии. Потому что Олег Николаевич…

Для него профессия – это и была его такая семья.

Что бы я спросил конкретно? Я, честно говоря, не представлял себе такой разговор, но, я думаю, нашлось бы о чём поговорить. Мне кажется, это был бы долгий разговор. Хотелось бы. Хотя, у него, наверное, не было бы времени. Потому что он, скорее бы, занимался делом.

Полностью интервью смотрите здесь

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