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«Никогда не поздно, чтобы с тобой произошло какое-то чудо». О чём фильм «Сладкое прощание Веры»?

16.05.2017 - 22:58

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Стюардесса выходит на пенсию, долгое время у неё роман с пилотом её корабля, который женат. Она, в общем, решает уже готовиться плавно переходить на тот свет, приглашает себе сотрудника ритуальной службы и у неё завязывается роман с молодым человеком, который… Во всяком случае, актёры… Разница у них в 20 лет. То есть, он её младше лет на 20. Причём, ему тогда 35-36. В общем, сцены того, как молодой человек целует такую женщину – это, наверное, что-то вроде Золушки наоборот. Есть сказки для Золушки в 12 лет, а есть сказки для Золушки 45+. Принимаете такую шуточку? 

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Да. Это – очень женский такой фильм. На самом деле, женщины, как раз-таки, там после 30, очень хорошо воспринимали, рыдали, мечтали. Мало того, Нелли Савиченко, которая играла главную роль, где-то уже под конец съёмок подошла к Будрайтису и тихонечко спросила: «Как ты думаешь, могла ли такая история произойти со мной?»

То есть, всем же хочется чего-то такого прекрасного в жизни.

Вообще, о чём фильм? Он о наших комплексах, о том, как мы сами не даём себе возможности быть счастливыми, потому что зарыты, зашиты в своём мирке. Дело не в возрасте парня. А в том, что никогда не поздно, что с тобой произошло какое-то чудо.  Пока ты живёшь – всё возможно

Вы сами писали сценарий.

Александра Бутор:
С Юлей.

Да, с Юлей Гирель. Но, насколько я понимаю, часть истории связана с Вашими личными воспоминаниями и разговорами с бабушкой?

Александра Бутор:
Да. Там только тот факт, что она, действительно, при жизни заказала себе место, чтобы быть рядом с человеком, которого она любила, и чтобы никто не занял это место.  И вот она, действительно, организовывала… Причём, ей было 70 лет тогда, когда она этим занималась, а ушла из жизни она уже почти в 100. То есть, вот столько времени это место было занято. 

Интервью полностью смотрите здесь

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