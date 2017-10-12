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Николай Фоменко: «У нас все эти песни уже замешались в одно, мы играем всё подряд все вместе»

12.10.2017 - 22:10

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А вот эти песни, которые вы втроём пели, вы уже вчетвером поёте, Максим не ревнует?

Николай Фоменко, музыкант, певец, актёр, радио- и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации:
Да нет. У нас даже целый блок… У нас все эти песни уже замешались в одно, мы играем всё подряд все вместе и всё. Потому что, если честно, если слушать внимательно, насквозь, когда у нас был период, когда мы отдельно работали, то есть, Макс один, и мы втроём – то, всё равно, в конце концов, все там самые известные: «В жарких странах» или «Сердце на твоём берегу» – всё равно, пересечётся обязательно с «Где-то далеко». Это всё «секретовские» дела, понимаете. 

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