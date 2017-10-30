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Николай Улахович: «Средства, которые нужны для строительства предприятий для переработки мусора – у нас под ногами»

30.10.2017 - 19:33

Новости Беларуси. Что могло бы стать источником финансирования для возведения мусороперерабатывающего завода в Беларуси, рассказали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Николай Улахович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хотелось бы не в захоронения, а от захоронений идти. Последнее время, пару десятилетий приезжают к нам инвесторы из разных стран, в том числе, из Китая, Южной Кореи. И, самое интересное, говоря о средствах, которые нужны были бы для строительства предприятий для переработки мусора – они у нас под ногами.

Вот в этих старых захоронениях и свалках.

В советское время это – металл. Там всё есть. Это – очень выгодное предприятие. Они готовы инвестировать.

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