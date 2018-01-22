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Никонов о белорусских хоккейных вратарях: «Чёрная дыра», страшная проблема»

22.01.2018 - 23:41

Новости Беларуси. О белорусском хоккее говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы же – хоккейный вратарь в прошлом. И Вы считаете, что самое слабое место у нас пока с вратарями?  

Юрий Никонов, профессор кафедры футбола и хоккея БГУФК, заслуженный тренер Республики Беларусь по хоккею, мастер мпорта СССР:
Не то слово – самое слабое. «Чёрная дыра», как говорится. Страшная проблема.

И, конечно, мы медленно, но уверенно к этому шли, к этим провалам.

Потому что на прошлой Олимпиаде прокололись, тут тоже не попали.

Егор Хрусталёв:
Как Вы считаете, действительно, хоккейный мир поменялся настолько, что, во-первых, уровень сравнялся, преимущества, которые были заложены ещё советской школой, уже не так заметны и растеряны. И сейчас мы будем толкаться вплоть до того, что с китайцами, корейцами и другими командами, которые раньше даже не рассматривались?

Юрий Никонов:
Кстати, о китайцах. Их представители были у нас в университете недавно, и на кафедру приходили к нам.

Уже просят студентов, даже ещё которые учатся на последних курсах, к ним туда на работу.

Хорошая зарплата. Я уже руководству говорю: «Ну, куда ж нам. Мы свои вопросы не можем закрыть хорошими, квалифицированными тренерами, а тут ещё будем нашим китайским друзьям помогать. Ну, это нереально, конечно».

Егор Хрусталёв:
Я, насколько могу следить по средствам массовой информации, колоссальными темпами развиваются, как раз, у восточных наших соседей – в Китае и в Южной Корее.

Юрий Никонов:
При таких ресурсах человеческих и при их настойчивости, настырности даже, целеустремлённости, они, конечно, лет через 8-10 они наклонят многих.  

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