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«Никто хорошую квартиру дёшево не продаст: ни частник, ни застройщик. Низкая цена всегда предполагает какие-то недостатки»

04.09.2017 - 20:17

Новости Беларуси. От каких факторов  зависит цена на квартиру в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Низкая цена – она всегда предполагает какие-то недостатки.

Никто хорошую квартиру задёшево не продаст: ни частник, ни застройщик.

Поэтому всегда эти факторы потом выясняются и, со временем, люди приходят к мысли, что, всё-таки, наверное, если ты ставишь перед собой цель просто найти дешёвую квартиру, то ты доложен тогда принять для себя, что она, вряд ли, будет хорошей.    

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?  

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