﻿ «Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

«Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне?

07.05.2018 - 15:19

Новости Беларуси. Наши предки завоевали мирное небо. Теперь главной задачей остается сохранить историческую память. Какой след оставила Великая Отечественная война и в Минской области рассказываем в программе «Центральный регион».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
Салют в Минске на 9 мая 2018 года. Когда и где смотреть
День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий
Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ
Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ
Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы
Во внутреннем дворике БГУ 7 мая пройдет праздник, посвященный Дню Победы
Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?
Акция «Бессмертный полк», встреча боевых товарищей у Большого театра: как в Москве отпразднуют День Победы?
«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru