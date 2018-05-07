«Никто не думал, что выживет»: какую память хранят современники о Великой Отечественной войне?

Новости Беларуси. Наши предки завоевали мирное небо. Теперь главной задачей остается сохранить историческую память. Какой след оставила Великая Отечественная война и в Минской области рассказываем в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. Наши предки завоевали мирное небо. Теперь главной задачей остается сохранить историческую память. Какой след оставила Великая Отечественная война и в Минской области рассказываем в программе «Центральный регион».
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