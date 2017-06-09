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«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь

09.06.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Трагедия личного характера. Состояние пытавшейся сжечь себя гомельчанки оценивается как тяжелое. Женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сейчас находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда она доставлена утром с ожогами половины тела. Работница «Коминтерна» пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Рядом оказался человек, который набросил на нее одеяло и сбил пламя.

Владимир Ковалев, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Гомельской городской клинической больницы № 1:
Около 8 утра к нам была доставлена пациентка 1962 года рождения с ожогами пламенем более 50% поверхности тела, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Татьяна Крентовская, начальник экспериментального цеха ОАО «Коминтерн»:
Конечно весь коллектив в трансе, другого слова нет. Это неожиданно, непонятно и необъяснимо. Никто не ожидал от Светы такого.

На предприятии говорят, что проблем в коллективе у пострадавшей не было, материальных проблем она не испытывала. О гомельчанке известно, что недавно из жизни ушел ее супруг, а последнюю неделю женщина проходила курс лечения в отделении неврозов. В настоящее время все обстоятельства случившегося изучает следственно-оперативная группа. Есть сведения о том, что у женщины найдены предсмертные записки.

«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь

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