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«Никто не пользуется любовью избирателей». Во Франции проходят выборы президента

07.05.2017 - 13:37

Новости Франции. Главные политические новости Европы 7 мая приходят из Франции. Там выбирают президента. Борьба идет между лидером националистов Марин Ле Пен и экс-министром экономики Мануэлем Макроном. Как показывают соцопросы, никто из них не пользуются любовью избирателей. Тон обоих кандидатов многих шокирует. Лозунги и обещания политиков противоположны друг другу. Потому, вне зависимости от того, кто победит, Франция стоит на пороге перемен.

Страна, как и весь Евросоюз, столкнулась в последние годы с рядом угроз: это и миграционный кризис, и экономический, и теракты. Будущему президенту придется эти вызовы принять. Эксперты говорят, что шансы на победу выше у Макрона. Он может получить около 60% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никто не пользуется любовью избирателей». Во Франции проходят выборы президента

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