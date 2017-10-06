Нобелевскую премию мира присудили за борьбу по уничтожению ядерного оружия

Новости мира. В пятый день вручения Нобелевской премии состоялось оглашение лауреата премии мира.
В нынешнем году премию получила Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN).
Международное объединение наградили за привлечение внимания к тем гуманитарным последствиям, которые следуют после применения ядерного оружия и за попытки добиться договора о запрете оружия данного вида.
Фото: nobelprize.org
ICAN борется с ядерным оружием. Благодаря данной кампании многие страны отказались от ядерных испытаний.
В минувшем году в данной области награду получил президент Колумбии за усилия в прекращении гражданской войны, которая длится более полувека, в стране.
На нынешней Нобелевской неделе уже были оглашены лауреаты в области медицины, физики и химии.
Накануне назвали имя обладателя премии по литературе – им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро (смотрите здесь).